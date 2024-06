Małgorzata Socha ZASTAWIŁA bramę swoją furą i wybrała się na zakupy wyposażona w torebkę za ponad 16 tys. złotych (ZDJĘCIA)

Niektórzy celebryci chyba nigdy nie zajrzeli do przepisów ruchu drogowego. W mediach regularnie pojawiają się zdjęcia znanych i lubianych, którzy parkuje swoje luksusowe fury na zakazach lub miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Czy trudność w znalezieniu miejsca parkingowego tłumaczy zostawianie samochodu w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone? Raczej nie, ale celebryci nie specjalnie zabierają to sobie do głowy.