Kim jest mąż Małgorzaty Sochy? "Nie jest związany z branżą" (WIDEO)

Łąki Łan jak na razie wszystkie teorie spiskowe się sprawdziły jeśli chodzi o covid a to obsesyjne pomaganie Ukraińcom tez już niedługo wyjdzie wam bokiem ,stajemy się we własnym kraju ludźmi drugiej kategorii ! mam nadzieję ,że wokalista pozwie was o duże odszkodowanie w końcu żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo do swoich poglądów !