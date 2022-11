Małgorzata Socha prezentuje rodzinne zdjęcie z mężem i trójką pociech. Fani oceniają: "Najstarsza córka to pani MAŁA KOPIA" (FOTO)

Choć Małgorzata Socha dość chętnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych, jednocześnie na ogół stara się chronić prywatność najbliższych. Aktorka jedynie okazjonalnie udostępnia na swoim instagramowym profilu zdjęcia w towarzystwie męża Krzysztofa Wiśniewskiego , jeszcze do niedawna jak ognia unikała również pokazywania w sieci twarzy gromadki pociech. Wygląda jednak na to, że aktorka postanowiła nieco zmienić podejście.

Mam to ogromne szczęście, że jestem mamą tej trójki cudownych, zdrowych, uśmiechniętych rozrabiaków, ale wiem, że niestety nie zawsze tak jest… - rozpoczęła aktorka, po czym przeszła do konkretów.

Według informacji Instytutu Matki i Dziecka w ostatnich miesiącach przybywa coraz więcej przypadków ciężkich wad wrodzonych u płodów. Często te pacjentki nie wiedzą, gdzie mogą się zgłosić, aby uzyskać pomoc, a w wielu przypadkach naprawdę wiele da się zrobić, by poprawić stan zdrowia maluszka i dać mu szansę na normalne życie. W @instytut_matki_i_dziecka działa poradnia, w której mama uzyska kompleksową opiekę i diagnostykę. Zostawiam Wam w komentarzu link do tego miejsca. Ślijcie go dalej, by jak najwięcej kobiet mogło otrzymać dla siebie i dziecka iskierkę nadziei - kontynuowała Socha.