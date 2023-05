Małgorzata Socha robi zakupy u Jemioła i odjeżdża ekologicznym mercedesem za 400 tysięcy (ZDJĘCIA)

Głuptak 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Moze ktos wie po co te niby gwiazdy pokazują rozwarte palce dłoni jak im zdjęcia robią ? Bo ja za cholerę nie moge tego śmiesznego gestu zrozumieć. Lewandowska to juz chyba śpi z tymi rozwartymi paluchami. Praktycznie co drugie jej zdjęcie jest z V. Rozumiem ze Viktoria czyli zwycięstwo to ma byc, chyba? Tylko kto i co zdobywa czy zwycieza????