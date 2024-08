Małgorzata Socha świętuje 11. urodziny starszej córki, publikując MNÓSTWO zdjęć Zosi. "Dopiero co po raz pierwszy brałam cię na ręce" (ZDJĘCIA)

Małgorzata Socha należy do gwiazd, które mają ustabilizowane życie zawodowe (zarówno dzięki serialom, jak i Instagramowi) oraz rodzinne. W 2008 r. aktorka wyszła za Krzysztofa Wiśniewskiego . Co ciekawe, para poznała się jeszcze w latach 90. Z początku przeszkodą dla ich kiełkującego uczucia była odległość (ona mieszkała w Warszawie, on w Pile). Udało im się jednak nie tylko związać, ale i założyć rodzinę.

Moja ukochana Zosieńka skończyła 11 lat! Te piękne, błękitne oczy, które patrzą tak głęboko i mądrze, w połączeniu z twoją dobrą i ciepłą naturą, to coś absolutnie niesamowitego. Dopiero co po raz pierwszy brałam cię na ręce i przytulałam, a teraz jesteś już wspaniałą dużą dziewczynką (nastolatką!) i najlepszą starszą siostrą, która zawsze myśli o innych - czytamy w poście Sochy.

Co ciekawe, aktorka nie od razu zdecydowała się pokazać twarze dzieci w social mediach. Najpierw pociechy stawały tyłem lub bokiem do obiektywu. To zmieniło się, kiedy w 2022 r. wystąpiły z mamą w kampanii marki jubilerskiej. Jak zaznaczyła Małgorzata Socha, była to decyzja dzieci. Nie chciały już pozować do zdjęć w nienaturalny sposób.