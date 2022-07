Małgorzata Socha świętuje 14. rocznicę ślubu WSPÓLNYM SELFIE z mężem! "Kiedy to minęło?" (FOTO)

Małgorzata Socha jest jedną z tych znanych twarzy, które umiejętnie wykorzystują zdobytą przed laty rozpoznawalność. Aktorka, którą niegdyś można było oglądać w każdej komedii romantycznej, dziś może sobie pozwolić na to, by brać udział w tylko wybranych, najbardziej opłacalnych projektach.

Bez emocji? Bez miłości? Nie u nas! - zaczyna pod publikacją z ojcem swoich dzieci. 14. rocznica ślubu. Świętujemy! Kiedy to minęło? - pyta retorycznie, dodając na koniec szereg tematycznych hasztagów takich jak np. "love is in the air".