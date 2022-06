Małgorzata Socha zachwala ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ w swoim małżeństwie: "To bardzo zdrowe, czujemy się RÓWNOPRAWNI"

lololo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie chcialabym miec wspolnego konta z moim mężem, on wiecznie na minusie u siebie. Ja lubię mieć poduszkę finansową, tak z 10 000zł, jakby mial dostep do mojego konta to na pewno by topniało szybko bo ciagle jakies srubki czy inne duperele kupuje.