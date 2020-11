Małgorzata Socha wspomina zaręczyny: "MAMA założyła mi pierścionek na palec, a my się HISTERYCZNIE śmialiśmy"

Eli 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Bardzo dobrze. Moja koleżanka marzyła o tym by wyjść za mąż i trzymała to w sobie nie dzieląc się w żaden sposób tym z partnerem. Nie ma co czekać aż faceta oświeci. Można lekko zasugerować, a jak nie zdobędzie się na oświadczyny to nie ma co czekać 8 lat i marnować czasu na faceta, który nie traktuje Ciebie poważnie. Ja zrobiłam dokładnie to samo. Chodziłam od sklepu do sklepu i pokazywałam jakie pierścionki mi się podobają. Nawet jak do ślubu nie dojdzie to chociaż pierścionek Ci się z zostanie za wszystkie lata sprzątania po nim i wyrzeczeń.