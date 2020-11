Obrotna Julia Wieniawa zarobi w dobie pandemii nawet 1,5 MILIONA ZŁOTYCH! Na podium też Rozenek i Socha...

Zapracowana Julia Wieniawa przyznaje: "JUŻ NIE PAMIĘTAM NAWET, W CZYM BIORĘ UDZIAŁ"

Warto jednak pamiętać, że sytuacja finansowa poszczególnych gwiazd jest bardzo indywidualną sprawą. Zwraca na to uwagę m.in. Super Express, który przygotował ranking najlepiej zarabiających celebrytek w dobie pandemii koronawirusa . Okazuje się, że w tym roku na największe zarobki może liczyć Julia Wieniawa , która dotarła do finału Tańca z Gwiazdami, została twarzą marek odzieżowej i biżuteryjnej, wypuściła własną linię kosmetyków i zagrała w dość głośnym filmie.

Co ciekawe, na takie same pieniądze zapracowała podobno Cleo. Co prawda w czasie pandemii nie miała wiele okazji do występów na scenie, jednak od niedawna została twarzą jednej z sieci sklepów, która już zaczęła nas bombardować nowym, "chwytliwym" dżinglem. Złotą piątkę nieoczekiwanie zamyka Viki Gabor, która zdaniem tabloidu mogła zarobić nawet 600 tysięcy złotych. To oczywiście bardzo dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności.