Małgorzata Tomaszewska komentuje ODEJŚCIE Łukasza Nowickiego z "PnŚ": "Dowiedziałam się z mediów..."

Łukasz Nowicki od 13 lat związany był ze śniadaniówką w Telewizji Polskiej. We wtorek nieoczekiwanie poinformował jednak, że jego przygoda z "Pytaniem na śniadanie" właśnie dobiegła końca. Na Instagramie opublikował obszerny post, w którym to objaśnił powody swojej decyzji. Aktor wspomniał między innymi o tym, że za kilka dni kończy 50 lat, a okrągła liczba sprawiła, że naszły go pewne refleksje. Prezenter zaznaczył, że nie czekają na niego nowe projekty rozrywkowe, a chce spędzić więcej czasu z rodziną i poświęcić się swojej drugiej pasji.