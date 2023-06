Małgorzata Tomaszewska poprowadziła "PnŚ" w NOWEJ FRYZURZE. Fani nie są zachwyceni: "DRAMAT" (FOTO)

Internauci skrytykowali nową fryzurę Małgorzaty Tomaszewskiej

Na instagramowym profilu "Pytania na śniadanie" pojawiło się zdjęcie z wtorkowego wydania. Internauci natychmiast przystąpili do krytykowania nowej fryzury . Okazało się, że grzywka niezbyt przypadła im do gustu.

Fatalna fryzura Pani Gosi. Piękna kobieta i nie wiem po co upiększają ją na siłę; Pani Małgosiu, niech pani wraca do wcześniejszej fryzury. Bez grzywki dużo lepiej; Co ta prowadząca ma na głowie?; 20 minut przerwy, a ta dalej stoi w tej śmiesznej fryzurze; Fryzura nietrafiona; Gośka źle wygląda w tej peruce; Omg fryzura tej Pani to jakiś wizualny dramat. Na początku myślałem, że ma kask na głowie - pisali uszczypliwie użytkownicy platformy.