Wiecznie młoda Anna Popek obchodzi 55. urodziny. Tak zmieniała się przez lata pracy w TVP (ZDJĘCIA)

Anna Popek powróciła niedawno do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie" . Z okazji rozpoczęcia letniego sezonu została prowadzącą nowego cyklu TVP "Polskie Biesiady". 26 czerwca dziennikarka świętuje swoje 55 urodziny . Niedawno udzieliła wywiadu, w którym to opowiedziała o swoim podejściu do dojrzałości.

Myślę, że akurat w przypadku Telewizji Polskiej jest miejsce na dojrzałość, ponieważ TVP stara się łączyć ludzi, a w związku z tym także i różne pokolenia. Dojrzałe o osoby też potrzebują swojego głosu, stąd też pewnie decyzja, żebym dołączyła do zespołu "Pytania na śniadanie". W końcu chcemy docierać do różnych ludzi i odpowiadać na różne potrzeby. Bardzo się cieszę, że tuż przed 55. urodzinami mogłam wrócić do programu, bo mogę robić to, co kocham. Dojrzałość to moja siła [...] - wyznała w wywiadzie dla "Super Expressu".