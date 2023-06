Anna Popek dba o formę, pedałując w basenie (ZDJĘCIA)

Anna Popek od wielu lat spełnia się jako prezenterka Telewizji Polskiej, regularnie pojawiając się w kolejnych programach stacji - niedawno po dłuższej przerwie niespodziewanie powróciła na przykład do prowadzenia "Pytania na śniadanie". Choć 54-latka na co dzień nie może raczej narzekać na nadmiar wolnego czasu, wciąż znajduje chwilę, by zadbać o siebie. Przypomnijmy, że jakiś czas temu w rozmowie z "Na żywo" celebrytka podzieliła się wyznaniem na temat swojego zdrowia. Jak zdradziła, badania wykazały u niej zbyt wysoki poziom cukru, a lekarka ostrzegła ją, że jeśli "nie zmieni swojej diety i przyzwyczajeń", w przyszłości będzie zmuszona zażywać leki. Popek posłuchała rzecz jasna zaleceń. Jak wyznała, całkowicie wykluczyła z diety cukier i zaczęła więcej się ruszać oraz chodzić na basen.