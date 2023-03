54-letnia Anna Popek chwali się SPOSOBEM NA MŁODOŚĆ, prezentując ujęcia z sauny: "Rozpoczynam program odnowy" (FOTO)

Anna Popek grzeje się w saunie

Rozpoczynam swój wiosenny program odnowy. Przez lata opracowałam sposób, żeby wraz z wiosną powróciły siły witalne i młodość. Zaczynam od oczyszczania - Wielki Post temu znakomicie służy. Nie jem np. cukru, nawet owoców. A to, co bardzo lubię i co mi służy, to sauna. Oczyszcza, poprawia krążenie, skóra po saunie chłonie jak gąbka wszystkie substancje odżywcze. Dobry balsam do ciała i olejek do twarzy po saunie zawsze mam pod ręką - grzmiała wizjonerka.