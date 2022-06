Małgorzata Tomaszewska KRYTYCZNIE o medialnej aktywności Marcina Hakiela: "Nie rozumiem takiego zachowania"

Sisi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 178 36 Odpowiedz

Jak baba robi cyrk w mediach i szkaluje faceta który ją zostawił ( nie daj Boże dla innej ) to jest okej. Ale jak już facet się wypowie to one nierozumieja facet chory psychicznie i tym podobne. Litości chce to sobie gada ma prawo .