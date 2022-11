Małgorzata Tomaszewska zdradza, jak Cichopek i Kurzajewski znoszą AFERĘ wokół Pauliny Smaszcz

Choć Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski coraz odważniej dzielą się ze światem swoim szczęściem, para wciąż ostrożnie podchodzi do komentowania medialnej aktywności Pauliny Smaszcz. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach "kobieta petarda" niejednokrotnie obrzucała byłego męża niewybrednymi komentarzami - niedawno zarzuciła Kurzajewskiemu, że ten "wydał" swojego psa Bono jak "starą, niechcianą szafę", niedługo później nazwała zaś prezentera "Pinokiem" i oskarżyła o kłamstwa. Podczas niedzielnego wyjścia na ściankę reporterka Jastrząb Post zapytała "Kurzopków" o ostatnie wywody Smaszcz, zakochani dość oszczędnie odnieśli się jednak do całej sprawy. Kurzajewski dyplomatycznie zapewnił wówczas, że wraz z Kasią skupiają się na swoich sprawach i życzą każdemu jak najlepiej. Cichopek dodała zaś, iż z ukochanym chcieliby, by "wszyscy byli równie szczęśliwi, jak oni".