Małgorzata Tomaszewska znów zostanie mamą. Co wiemy o ojcu dziecka gwiazdy TVP? "Nie pojawiają się publicznie i TAK MA ZOSTAĆ"

Polka 3 min. temu

I bardzo rozumiem dlaczego rozwódka jest osobą piętnowaną to nie epoka króla ćwieczka a sama rozwiedziona nie jest nikim gorszym inna kwestia kiedy za każdym razem jej się nie układa i tych rozwodów ma ze sobą kilka I za każdym razem ma dzieci z innym facetem także wydaje mi się to co najmniej dziwne bo co za każdym razem ładować się w śluby???