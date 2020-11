Małgorzata Trzaskowska krytykuje Kościół: "Uczestnictwo w obrzędach NIEWIELE ZMIENI. Kobiety nie chcą być pouczane"

Małgorzata Trzaskowska o decyzji TK ws. aborcji. "To cyniczna i polityczna decyzja"

Dorota Wellman zapytała Trzaskowską także o ocenę Strajku Kobiet . Wiadomo, że Małgorzata popiera ruch, nie jest także przekonana co do roli Kościoła w życiu społecznym.

Uważam, że przede wszystkim z domu wynosi się to, jakim się człowiekiem, a uczestnictwo w obrzędach kościelnych niewiele zmieni. Protesty kobiet dotyczą też sfery rozdzielności Kościoła od państwa. Kobiety nie chcą być pouczane przez takich ludzi. Chodzę na protesty z córką, ale ona dołącza się do znajomych - podsumowała i wyraziła nadzieję, że to "kobiety zmienią Polskę".