Małgorzata Trzaskowska chce, żeby powstał "PLAC PRAW KOBIET": "Potrzebujemy miejsc, które będą nam przypominać, o co dziś walczymy"

Maria 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Dziś widziałam na Facebooku post dziewczyny będącej za prawem do aborcji , znam jej matkę , gdy była w ciąży chciała usunąć ciąże z tą właśnie dziewczyną, i na pewno tego nie wie , i gdyby nie wsparcie ze strony najbliższych nie byłoby tej dziewczyny , wyrosła na super kobietę, myślę że kocha swoje życie, nie można dać prawa zabijać , wyjątkiem powinny być dzieci z ciężkimi wadami genetycznymi ,które cierpią żyjąc , bez przerwy czują ból a to nie jest życie , bo życie to też radość , nie zabijajmy tylko pomagajmy i wspierajmy tych korzy mają szansę cieszyć się życiem, bądźmy lepsi dla siebie, nienawiśćią nic nie naprawimy - Nasz nieżyjący Ojciec Święty Jan Paweł na pewno nie cieszy się z tego jak widzi co się teraz dzieje w Jego Polsce - to jest tragedia Naszego Narodu