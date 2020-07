Rafał i Małgorzata Trzaskowscy pokazali, jak mieszkają! (ZDJĘCIA)

gość przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wyobrażacie sobie taką sesję u obecnej pary prezydenckiej? Oczywiście że to ładnie, ustawione obrazki, ale jednocześnie takie normalne, swojskie. Typowa, współczesna rodzina. A Dudowie to kojarzą mi się tylko z nudnymi, kościółkowymi garsonkami. Nie wątpię- też pewnie bardzo się kochają, ale są w tym wszystkim tacy do bólu poprawni.