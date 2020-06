Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą wybrali się na przejażdżkę rowerową (ZDJĘCIA)

TYLKO ON! 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1135 87 Odpowiedz

My, byli funkcjonariusze UB i SB, głosowaliśmy i będziemy głosowali w drugiej turze wyborów na Rafała Trzaskowskiego! TYLKO ON może rozpocząć jako prezydent IIIRP proces odsunięcia od władzy zbrodniczego dla Polski i Polaków rządu PiS. Rafał Trzaskowski powinien mężnie walczyć o powrót do rządzenia naszych przyjaciół z Platformy Obywatelskiej i PSL, którzy muszą przywrócić nam słusznie należne wysokie emerytury i muszą zapewnić solidne odszkodowania za minionych kilka lat.