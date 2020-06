Żona Rafała Trzaskowskiego wyjaśnia, dlaczego nie posyła dzieci na religię: "Kościół nie zdał egzaminu"

Nick nick 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wiem, że to z mojej strony hipokryzja. Zerwałam relacje z Kościołem. To wszystko, co się dzieje od lat jest karygodne. Mam dwoje dzieci. Obu dałam dostęp do wszystkich sakramentów, a potem niech wybiorą, co jest dla nich dobre. Często zdarza się, że potem dorosłe osoby mają pretensje do rodziców, że nie mają komunii, bierzmowania, a przecież czasem ktoś chce wziąć ślub w kościele. Moja starsza córka idzie do ósmej klasy. Powiedziałam jej, że niech przystąpi do tego bierzmowania, bo ksiądz potrzebuje mieć papier. A potem w liceum, to od niej będzie zależało czy chce chodzić, czy nie. Wierzę w Boga, nie w kościół. Nikt nie ma prawa oceniać nas za wiarę. Wielu ludzi tak myśli ale dokładnie jak mówi Trzaskowska, presją starszych jest zbyt duża. Ja mojej matce pokazałam film Sekielskich i już mi nie truje, że dzieci nie chodzą na mszę. Nie posyłam ich do kościoła, bo tam już nie ma Boga. Bóg jest wszędzie ale nie tam.