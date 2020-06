Rafał Trzaskowski ociepla wizerunek na zdjęciach z dziećmi: "Bycie ich ojcem to najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić"

Politolog związany jest z Platformą Obywatelską, a po rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z udziału w wyborach prezydenckich , to właśnie Trzaskowski zajął jej miejsce. Gdyby politykowi udało się je wygrać, musiałby zrezygnować z obecnej posady prezydenta Warszawy.

Przez udział w wyścigu prezydenckim, każdy ruch Trzaskowskiego jest bacznie śledzony przez politycznych oponentów i internautów. Ostatnio media poinformowały, że złożone przez niego oświadczenie majątkowe jest wadliwe , co może to skutkować nawet utratą urzędu. Zamieszanie związane z tą sprawą może też zaszkodzić jego kandydaturze i zmniejszyć jego szansę na wygraną w wyborach .

Bycie ojcem dla tej wspaniałej dwójki to najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić. Ola i Staś są mistrzami świata we wszystkim! Wspólnie z Gośką nauczyliśmy się od nich wiele i mamy nadzieję, że jeszcze sporo przed nami - napisał polityk.