Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta

Wciąż nie milkną echa rezygnacji z wyścigu o prezydenturę wicemarszałek Sejmu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej . Przypomnijmy: pierwotnie głosowanie na prezydenta miało się odbyć 10 maja, jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa wybory musiały zostać przesunięte (ich termin wciąż pozostaje niewiadomą). Pogłoski o wycofaniu się z walki o fotel prezydencki Kidawy-Błońskiej krążyły w kuluarach już od jakiegoś czasu, nikt jednak do końca nie wierzył w to, że posłanka podejmie tak radykalny krok , dopóki sama nie poinformowała o tym mediów.

Dla Platformy Obywatelskiej oznacza to, że po podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy o wyborach "hybrydowych" konieczna będzie nowa zbiórka 100 tys. podpisów pod nową kandydaturą. Dodatkowo Trzaskowski (jeśli wygra wybory) będzie zmuszony do rezygnacji z fotela prezydenta miasta - w jego miejsce najprawdopodobniej zostanie wyznaczony komisarz, aż do czasu wyboru nowego prezydenta Warszawy.