Małgosia i Joasia z "M jak miłość" w końcu się spotkały. Na Fuerteventurze podejmą decyzję, kto ostatecznie zaopiekuje się Zosią i Wojtusiem

Nudny ten artykuł. Dam Wam temat na nowy bo Ewcia znów na tapecie.. może nie skojarzyliscie skąd bierze się ta Jej nagła nienawiść do Lewej i oskarżenia wobec Ani... To Wam powiem. Otoz w programie dance dance Ewa jako jury bardzo źle traktowała Paulinę Krupińska pewnie dlatego że Paulina jako szczera osoba i prywatnie przyjaciółka Lewej nie należała do jej chodagangu... Ewa się poczuła lepsza i myślała że moze po Paulinę jechać... A tu zonk.. jak przez awarie fejsa wyszło ile osób Ewa zatrudnia do usuwania komentarzy to nagle pomyślała że to sprawka Lewej i tak w to zabrnęła że się kompromituje, tego się już nie naprawi...a Lewa i Jej przyjaciele mają się dobrze. Nie myślałam że to kiedy powiem ale od tej afery zaczęłam śledzić profil Anki i oba jest normalna, spoko babka, trochę nieumie się wygadać itd ale to może mutyzm i stres... Ewa nie powinna o swoje niepowodzenia oskarżać Anię, głupie to tym bardziej że Ania ma takie plecy w postaci męża ...za Ania są ludzie z całego świata, gwiazy,politycy itd każdy kto docenia fenomen Jej męża a za Ewa tylko zakompleksione niedowartościowane często nie kochane i nie zauważane przez mężów chamów kobiety...