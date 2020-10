Małgosia z "Rolnik szuka żony" NIE ROZMAWIA z mediami za darmo! "Nie udzielam informacji bezpłatnie"

Małgorzata Borysewicz to jedna z tych osób, które na własnej skórze przekonały się, że zapoczątkowane w programach telewizyjnych relacje niekiedy mają szansę przetrwać. Małgosia dała się poznać za sprawą występu w 4. edycji Rolnik szuka żony. To właśnie tam poznała Pawła, do którego od razu zapałała uczuciem.