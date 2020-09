Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" świętuje 2. rocznicę ślubu. "Małżeństwo - jedność, siła, wsparcie" (FOTO)

"Rolnik szuka żony" od kilku sezonów nieodmiennie przyciąga przed ekrany widzów, którzy z zapartym tchem śledzą miłosne rozterki uczestników . Życiowe wybory osób, które zgłosiły się do programu, emocjonują widownię - po każdej emisji programu w internecie toczą się zażarte dyskusje na temat poszczególnych rolników i kandydatek. Od czasu do czasu na planie programu dochodzi do "happy endu", czyli ślubu . Marcie Manowskiej udało się już "wyswatać" kilka par , a niektóre z nich mogą się pochwalić sporym stażem.

Marta Manowska o parach homoseksualnych w "Rolnik szuka żony": "Nie zgłosiła się jeszcze taka osoba"

Małżeństwo - jedność, siła, wsparcie w każdej sytuacji! Dwa lata. Ten weekend w Zakopanem pokazał nam, jak bardzo możemy liczyć na siebie, a to że jesteśmy mężem i żoną, rodziną która zawsze jest razem - niejedno przetrwa. Najpiękniejsze słowa, które ostatnio usłyszałam: mimo wszystkich warunków - jesteśmy po to by Was łączyć, nie dzielić, bo jesteście rodziną - napisała Małgorzata.