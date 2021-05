Malik Montana zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że prowadzi pod wpływem narkotyków. "RAMADAN JEST!"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cały w tatuażach, które w islamie są zakazane, trzeźwy w Ramadan, czyli od dwóch tygodni.... Hmm muszę zawieść redakcję to nie wystarczy, żeby być muzułmaninem, zwłaszcza że pan rapuje i zajmuje się muzyka która również jest zakazana. Pytanie czy modli się 5 razy dziennie. Uspokajam to nie objaw fanatyzmu a zasady islamu. Muzułmaninem nie można się urodzić, muzułmaninem się jest za sprawą swoich czynów jeżeli ten Pan ma postanowienia tej religii Za nic żaden z niego muzułmanin więc niech się ramadanem nie zasłania i podda testom.to nie religia katolicka że można wszystko robić i tak będzie się w kościele. Może dk tego pana dojdzie co robi i się nawróci. Ale droga redakcjo nie nazywajcie tego Pana muzułmaninem. Jest polski afgańskiego pochodzenia i kropka.