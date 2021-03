TYLKO NA PUDELKU: Lil Masti będzie walczyć w federacji Malika Montany. ZAROBI FORTUNĘ!

Osobiście zadzwonił do Lil Masti z propozycją, a była ona na tyle korzystna, że rozmowy przebiegły bez problemów i kontrakt udało się podpisać bardzo szybko - zdradza nam zaufane źródło z otoczenia "raperki".

Skontaktowaliśmy się z samą zainteresowaną, by potwierdzić tę informację. Powiedziała nam, że nie może mówić o dokładnych stawkach, ale wymownie dodała, że budżet jakim dysponuje High League, jest ogromny .

Jeśli chodzi o High League, to jestem pewna, że będzie to największa i prawdopodobnie jedyna realna konkurencja dla FAME. Znam nazwiska, jakie są zakontraktowane, wiem, kto stoi za organizacją i jakimi budżetami i zapleczem dysponują, wiec to się nie może nie udać. Cieszę się, że od dziś oficjalnie pracuję z ekipą takich profesjonalistów! Wyczekujcie mojej pierwszej walki dla High jeszcze w tym półroczu - mówi nam Lil Masti.