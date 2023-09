Mało kto wie, że Andrzej Duda ma dwie siostry. Jedna z nich została ADOPTOWANA. Co wiemy o Dominice Dudzie?

Andrzej Duda często podkreśla swoje przywiązanie do koncepcji "tradycyjnej rodziny". Od niemal 30 lat jest w związku małżeńskim z Agatą Kornhauser-Dudą , z którą ma córkę, Kingę . Obie aktywnie wspierały go w jego kampanii wyborczej.

Nieco rzadziej w mediach pojawiają się pozostali członkowie rodziny prezydenta. Wiadomo jednak, że Duda ma dwie siostry. Pierwsza z nich, młodsza o osiem lat Anna Duda-Kękuś , to absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na co dzień robi karierę naukową i stara się trzymać z dala od medialnego szumu.

Adopcja jest trudną decyzją. To nie jest tak, ze dziecko jest zabawką. Żeby podjąć taką decyzję, trzeba mieć predyspozycje. Nie każdego stać na to i to nie jest jego wina, że nie jest w stanie przyjąć dziecka z biologicznie innych rodziców, tak, jak swojego.