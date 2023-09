Agata Duda z młodszym o 12 lat bratem ma CHŁODNE relacje. Tak Jakub Kornhauser mówił o poglądach pierwszej damy i Andrzeju...

Agata Duda często musi mierzyć się z zarzutami o milczącą postawę i brak zajmowania konkretnych stanowisk w istotnych społecznie sprawach. Zazwyczaj widzimy ją podczas oficjalnych wystąpień u boku urzędującego prezydenta, podczas których nieczęsto zdarza jej się zabierać głos. Pełniąca funkcje reprezentacyjne pierwsza dama niejednokrotnie stawała się przez to obiektem krytyki .

Żona Andrzeja Dudy zazwyczaj nabiera wody w usta również w kwestiach dotyczących życia prywatnego. Z pewnością w dużej mierze podyktowane jest to niezbyt dobrymi relacjami z młodszym o 12 lat bratem . W przeciwieństwie do niej, Jakub Kornhauser, chętniej ujawnia szczegóły ich wzajemnych stosunków.

Agata Duda nie ma z bratem zbyt dobrych relacji?

Agata i Andrzej Dudowie zaczęli spotykać się na początku lat 90., gdy Jakub był zaledwie kilkuletnim chłopcem. Przyszłą głowę państwa poznał przypadkowo, wpadając do pokoju siostry, pod którym koczował, by podsłuchać, co nastolatkowie robią w zamknięciu. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wyjawił, że jego przyszły szwagier wywarł na nim pozytywne pierwsze wrażenie.