Małgorzata Rozenek ocenia Agatę Dudę jako pierwszą damę: "To nie jest tylko rola ŻONY PREZYDENTA". Jedna kwestia ją szczególnie DZIWI

Od początku prezydentury swojego męża Agata Kornhauser-Duda spotykała się z zarzutami o to, że nie angażuje się w pełni w obowiązki pierwszej damy. Żal mają do niej zwłaszcza środowiska feministyczne, zdaniem których małżonka Andrzeja Dudy celowo unika wypowiadania się w kwestiach ważnych dla kobiet, takich jak aborcja czy in vitro.