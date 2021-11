Malwina Wędzikowska POZUJE NAGO owinięta puszystym łańcuchem... (FOTO)

Malwina Wędzikowska dość rzadko gości na pierwszych stronach tabloidów, jednak dzięki sukcesywnemu torowaniu sobie drogi do wnętrz świata show biznesu nazwisko celebrytki kojarzy coraz większe grono internautów. Na co dzień Wędzikowska para się stylizowaniem uczestników programów rozrywkowych, a w międzyczasie chwyta każdą okazję do pokazania się na ściance.