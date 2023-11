Małżeństwu Markowi i Kornelii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ZAGRAŻAŁA TEŚCIOWA. Jak obecnie wyglądają ich relacje?

Miniona edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budziła sporo emocji wśród fanów programu. Z trzech par, które gościły w eksperymencie, tylko Kornelia i Marek wydawali się wręcz idealnie dopasowani. I chociaż widzowie byli niemal pewni, że to właśnie ich relacja ma największe szanse na przetrwane, to istniało również ryzyko, że matka mężczyzny będzie sporo mącić w jego małżeństwie.

Marek i Kornelia zdradzili, jak wyglądają ich relacje

Niektóre elementy co do wcześniej, trzeba było zmienić i zostały zmienione. No i liczymy na to, że będzie dalej to szło w dobrym kierunku, gdzieś budując tę relację na takim wspólnym poszanowaniu, że możemy mieć odrębne zdanie, odrębne pomysły, odrębne życie i że jeden drugiemu nie będzie ingerował w te wszystkie sprawy - dodał Marek w rozmowie z "Party.pl".