Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" OSKARŻA PRODUKCJĘ o manipulację! "Granice warto stawiać"

xxx 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sama się zgodziła na udział w programie w tv,podpisała umowę.Przymus był czy co.Widać było po jej zachowaniu,że ją to przerosło.Niby takie im robią badania psychologiczne przed programem.A to nie pierwszy uczestnik ich programów z zaburzeniami i pretensjami.Ta od discopolowca dalej ma pretensje i słusznę do produkcji tego programu.Zrobili z niej dziwną ,samotną matkę nawet nie pomyśleli o jej dziecku co potem go spotka jakie szykany.