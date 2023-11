"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof wydał oświadczenie. Ujawnił, że on i Magda się ROZSTALI! "Okoliczności zostawiam dla siebie"

maria 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ten program to najgorsza forma wystawienia ludzkich potrzeb; miłości, bliskości i związku... pod ocenę publiczności i braku odpowiedzialności tych obłąkanych specjalistów psychologów za niepowodzenie .....gdyby tak łatwo było łączyć się w pary , bo ktoś uznał, że do siebie pasujemy... to ludzie łączyli by się z każdym napotkanym człowiekiem na zasadzie , bo trzeba mieć żonę czy męża bo lubimy robić te same rzeczy ,,,..... bez chemii nic nie zadziała w tym kierunku... i żadne wspólne cechy i zamiłowania nie połączą ludzi na całe życie... mój sąsiad ma wszystkie cechy super faceta wykształcony, przystojny...wesoły umie wszystko zrobić.....ale nigdy nie poszłabym z nim do łóżka ... czyli nie byłoby opcji na małżeństwo.... bo nie ma tej iskry,,,, eksperci biorąc pod uwagę nasze wspólne zamiłowanie do wielu spraw i upodobań , wyszli by na głupków bo z tego skojarzenia chleba by nie było.....dlatego ten program to porażka i tacy skojarzeni małżonkowie powinni występować o odszkodowania...bo niejeden z nich będzie długo w traumie... może ten program powinien być : przyjażń od pierwszego wejrzenia... bo o przyjaciół też jest coraz ciężej...