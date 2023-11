Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pisze o depresji. Internauta: "Gdzie jest Krzysiu? Wielka miłość, A TERAZ CO?". Odpowiedziała

Kasia 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

przykre, że dziewczyna po psychologii, która teoretycznie powinna znać swoją wartość i umieć wyznaczać granice, zdecydowala się na relację z niestabilnym mężczyzną. z drugiej strony, może własnie dlatego chce z nim być, żeby go uleczyć... drogie kobiety jesteście mądre i piękne, a jak nie jestescie silne, to zawsze mozecie się takie stać! pamiętajcie- wymagając szacunku od mężczyzn to MY kreujemy nowe standardy, nie tylko dla siebie, ale i dla naszych córek.