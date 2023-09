Tak kiedyś wyglądała Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Żona Krzysztofa bardzo się zmieniła (FOTO)

Naleśniki🥞 30 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

No tak ale od kobiet wymaga się aby zaniżały poprzeczkę ile się da. Teraz wszyscy będą wymagać żeby atrakcyjna, wykształcona dziewczyna dała szansę zapuszczonemu facetowi, który ją okropnie szarpał na parkiecie i wrzeszczał jej do ucha, bo jest według widzów "sympatycznym misiem". Normalnie brakuje tylko jeszcze babcinych powiedzeń typu: najważniejsze żeby nie pił i nie bił.... i to ma kobiecie już starczyć do pełni szczęścia ale facet to już wymagania z kosmosu i to jest ok dla społeczeństwa - Misiaczek musi mieć miss world, wykształconą ale nie za bardzo żeby nie popadł w kompleksy, pracującą, bo pasożyta nie będzie utrzymywał ale jednocześnie ma dbać o dom, sprzątać, gotować, zajmować się dziećmi, bo to babskie zajęcia, a jakże!🫠