Oto ostatnia para nowego "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pan młody spotkał się z ODMOWĄ: "Jakbym kogoś zabił co najmniej". Internauci już wydali werdykt

Edyta 37 9 min. temu

Czuję się fatalnie. Poszłam 2 dni temu na randkę. Facet nic nie zaproponował, nawet kawy w kawiarni. Pojechaliśmy na przedmieścia i rozmawialiśmy przy samochodzie. Rany...nawet usiąść nie było gdzie, zero warunków. Byłam rozczarowana, ale rozmowa była ok. Potem wyprzytulał mnie i wiadomo do czego dążył....czuję się wykorzystana, a teraz od 2 dni się nie odzywa... Co myślicie ?