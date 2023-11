"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wiemy, które pary POZOSTAŁY W MAŁŻEŃSTWIE! Decyzja Kingi zszokowała Marcina i ekspertki

Ola 14 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Pokłosie lat wychowania. W Polsce wartość kobiety definiuje obecność mężczyzny. Możesz być wykształcona, mądra, zaradna, mieć własną firme lub z sukcesami rozwijać karierę zawodową, mieć dzieci (albo i nie mieć) ale jesli nie masz chłopa to WIADOMO, że "coś z Tobą nie tak" - bo żaden Cię nie chciał. W naszej mentalnosci i wychowaniu w ogóle nie dopuszczamy narracji, że to kobieta może nie chcieć byle kogo bo sama świetnie sobie radzi i ciepły kluch "byle był" do niczego nie jest potrzebny, tylko spowalnia, utrudnia i w dół ciągnie. Przerażające gdy czytam na Pudlu wyznania zdruzgotanych 30 latek, które NIE MOGA SOBIE NIKOGO ZNALEŹĆ a "lata lecą" i juz w swoich głowach pogrzebały szanse na bycie żonami i matkami... Tak mi żal tych dziewczyn bo one NA SERIO sa pewne, ze nic nie znaczą dopóki portek nie złapią, dziecka nie urodzą. One NA SERIO myslą, że kobieta jest jak jogurt, której "termin przydatnosci" mija dokładnie w dniu 35 urodzin a potem już należy ją wywalić do kosza jako niepłodną, wadliwą (bo nikt nie kupił) i bezwartosciową. Tym prznatem postrzegają też inne kobiety. Straszne, że tak nas wychowały nasze matki, babki, które SAME niejednokrotnie dzwigały cieżar dbania o dom i jego utrzymanie męcząc się latami z pijakami i awanturnikami. I dalej chcą tego samego dla swych córek i wnuczek. A tym wnuczkom i córkom też cieżko jest pojąc, że już tak zyć nie muszą bo same mamusie dopytuja co z nimi nie tak, ze jeszcze "kawalera" nie przyprowadziły. To jest jakiś obłęd!