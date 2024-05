"Mam Talent". Wiemy, KTO wygrał 15. edycję programu!

Kondzio 31 min. temu zgłoś do moderacji 14 20 Odpowiedz

Tandeta do kwadratu. Jego wygrana to kolejna typowa ustawka TVN, by grać ludziom na emocjach historią chłopaka z ubogiej rodziny. O nie powinien być nawet w półfinale. Tragedia. I wmawiają Wam, abyście wysyłali smsy, które nie mają wpływu na wynik. Robią Was w bambuko, tak jak całe PO i Tusk.