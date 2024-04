Pan Savyan walczył o Eurowizję, teraz trafił do "Mam Talent". Chylińska i Wieniawa zdegustowane, Prokop drwił: "Julka wyszła NA FRAJERKĘ"

Polskie preselekcje do Eurowizji już co prawda za nami, ale wbrew pozorom nie tylko Luna stała się ich zwyciężczynią. Jeszcze na długo przed obradami jury TVP hitem sieci stała się piosenka Pana Savyana "W kolorku amaretto", którą wielu internautów typowało jako potencjalnego "czarnego konia" tej rywalizacji. Ostatecznie zajął 18. miejsce, czyli dokładnie to samo, które przypadło piosence zgłoszonej przez Edytę Górniak, a to już przecież coś znaczy.