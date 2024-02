Mama Agnieszki Włodarczyk ujawnia, jak poznała młodszego o ponad 30 lat męża: "Nie chciałam go". Faktycznie jest ARABSKIM KSIĘCIEM?!

Wśród gwiazd i gwiazdeczek nie brakuje zwolenników przekonania, że spora różnica wieku w związku nie stanowi żadnych przeszkód na drodze do miłości i szczęścia. Jesienią Agnieszka Włodarczyk poślubiła młodszego o osiem lat Roberta Karasia, ale jak sama przyznała, to jej mama "idzie na rekord". Kilka miesięcy po sformalizowaniu miłosnej relacji, kolorowa prasa podłapała fakt, że Anna Stasiukiewicz wyszła za 30-letniego obcokrajowca, Nadera. W jednym z wywiadów 62-latka określiła swoje małżeństwo jako "dziwne", podkreślając jednocześnie, że jest szczęśliwa jak nigdy dotąd.

Mama Agnieszki Włodarczyk wyszła za 30-letniego obcokrajowca. Jak się poznali?

Niespodziewane zamążpójście Anny Stasiukiewicz wywołało sporo emocji i wzbudziło ciekawość opinii publicznej. Nic dziwnego, że dziennikarze dobijają się do mamy Agnieszki Włodarczyk, aby zaczerpnąć informacji na temat jej miłosnej relacji oraz tajemniczego wybranka. W rozmowie z portalem ShowNews 62-latka zdradziła, jak poznała młodszego o 32 lata Nadera.

Przez Facebooka i, żeby była jasność, nie chciałam go. Wiadomość od niego leżała w spamie, jak pięćdziesiąt innych od starających się i piszących do mnie komplementy mężczyzn. Nader też pisał, ale ja odpisywałam, że mnie młodzi nie interesują. Nie szukałam i nie chciałam młodego, jednak los mi spłatał figla... A że mam młodą duszę z pozytywnym nastawieniem, więc weszłam w to - wyznała.

Anna Stasiukiewicz zdradziła, skąd pochodzi jej sporo młodszy mąż

Stasiukiewicz miała też okazję odnieść się do krążących w sieci plotek, według których 30-latek ma arabskie korzenie i pochodzi z arystokratycznej rodziny, a ślub z Polką był mu potrzebny do zalegalizowania pobytu w kraju.

Rozmawiamy po angielsku, a on nie jest Turkiem, jak pisano. Nader urodził się we Włoszech. Księcia bym nie chciała, a i księciunio nie chciałby mnie - stwierdziła z przekąsem.

Co ciekawe, 62-latka nie udzieliła odpowiedzi, gdy zapytano ją o to, jak na jej ślub zareagowała słynna córka. Redakcja ShowNews nie dowiedziała się również, czy Agnieszka Włodarczyk miała już okazję poznać Nedara. Stasiukiewicz poruszyła za to temat dzielącej ją z mężem różnicy wieku.

Ja nikogo do niczego nie namawiam, a związek z młodym mężczyzną to dla mnie wcale nie rarytas. To nie jest łatwa droga. Ale póki istnieje uczucie warto być razem choć parę lat. Dopóki będzie kochał, szanował, będę z nim. A jak nie to droga wolna i będę życzyła mu szczęścia z młodą piękną kobietą. Nigdy nie biegałam za mężczyznami w żadnym wieku, co najwyżej akceptowałam, obserwowałam z przymrużeniem oka, czasem z nadzieją… Ale świat się bardzo zmienił. Kiedyś się dziwiłam jak byłam młoda, dzisiaj już nic mnie nie dziwi, bo ja sama zaskoczyłam siebie - skwitowała mama Agnieszki Włodarczyk.

