Mama Ginekolog reaguje na krytyczne komentarze pod CAŁUŚNYM wideo z mężem. "Dostaję jakieś z d*py donosy o ZDRADZIE" (FOTO)

Mama Ginekolog reaguje na krytyczne komentarze pod nagraniem z mężem

Do osób, którym przeszkadza to nagranie: To jest tak z(d*py (przyp. red.) hejt. Ale zobaczcie, co ja dostaję na co dzień. Pokazuje to, bo ten hejt jest tak nietrafiony, a zarazem zabawny - dla mnie. Ale dla innej kobiety mógłby być trudny i nieprzyjemny. Mam to ogromne szczęście, że mamy z moim mężem super relację. Nie muszę się tym chwalić, to wiem ja i on. I jak raz na pół roku się pochwalę, że dalej się kochamy, szczęśliwi i ogólnie dobrze w życiu mamy, że się (jednak, bo to inna historia!) wybraliśmy, to dostaję takie komentarze. Ciekawe co autor miał na myśli, bo mój mąż zarobił dużo więcej niż ja w życiu - rozpisała się, załączając również przytyk "fanki".