Mama Ginekolog wyprawiła drugie wesele z okazji 10. rocznicy ślubu. Cyrkowy wystrój, dwie kreacje i mnóstwo atrakcji (ZDJĘCIA)

Gosia 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ci co krytykują to często zboczeni faceci ginekolodzy. Bo normalny chłopak nie idzie nz ginekologa. Zapobiegawczo zawsze podczas każdego badania pochwy powinien być partner I patrzeć na ręce ginekologa by nie doszło do zarażeń pochwy np brodawczakiem ludzkim HPV I innymi świństwami które przekaże partnerowi I partner często po latach choruje na drogi moczowe kończące rakiem pęcherza moczowego,nerek czy prostaty itp. A pacjentka ma usuwanie jajników I macicy itp. Rękawiczki chronią tylko ginekologa nie pacjenta bo gdy coś dotyka w gabinecie I chce badać to partner powinien prosić o zmianę rękawiczek na czyste I by wziernik był JEDNORAZOWY. Również podczas porodu powinien być tatuś dziecka by nie było zgubnej rutyny która doprowadza często do tragedii nawet zgonu rodzącej czy noworodka. Gabinety lekarskie I szpitale to często siedliska groźnych bakterii I wirusów lekoodpornych. "Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)wynika, że według danych statystycznych co roku 91 tys. pacjentów w Europie umiera na skutek szpitalnych zakażeń. Naukowcy wychodzą z założenia, że rocznie występuje 2,6 mln infekcji, których pacjenci nabawili się podczas pobytu w szpitalu. TU NALEŻY NADMIENIĆ iż procedurą kontroli jest objętych tylko 30% szpitali w danym kraju Europy. Czyli średnio 200tyś. zgonów oraz 6 mln. zakażeń.."