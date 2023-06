Mama Ginekolog SPRZEDAJE DOM! Cena jest kosmiczna (FOTO)

gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takie są ceny. Dwa piętra to pewnie bedzie koło 200m, działka jak na warszawskie standardy też do przyjęcia. Aczkolwiek te osiedla to prawie takie kołchozy jak bloki, tyle że zamiast płytek na tarasie możesz mieć skraweczek trawy. Moim zdaniem to jest bez sensu. Albo dom wolnostojący na działce od 800 m albo mieszkanie. Żyć w domku jak w bloku tylko daleko od miasta, stać w korkach i samamu musiec wszystko robić to już lepiej w mieszkaniu anonimowo i mieć administracje od wszystkich problemów.