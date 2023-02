Tak mieszka Mama Ginekolog: niebiesko-różowa kuchnia, ogród z placem zabaw i sporych rozmiarów garderoba (ZDJĘCIA)

aaa 29 min. temu zgłoś do moderacji 113 2 Odpowiedz

ludzie spokojnie, teraz to sie wszystko nakreca nie w ta strone co trzeba. Kobieta moze miec co chce w domu i w ogrodzie, nie jest tajemnica poliszynela, ze jest bogata. Nie ma w tym tez nic zlego. To co jest zle, to ze zachowala sie niezgodnie z prawem i na dodatek sie tego nie wstydzi tylko probuje nas przekonac, ze to jest ok. Nie skrecajmy z toru, nie doczepiajmy sie do: wygladu, zamoznosci, gustu. Doczepiajmy sie do niesprawiedliwych praktyk.