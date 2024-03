Mama Ginekolog tłumaczy, dlaczego NIE MA JUŻ KOLEŻANEK: "To była relacja z terminem ważności"

Dramy autorstwa Nicole, o których co rusz rozpisują się serwisy, odciskają coraz większe piętno na jej i tak już nadszarpniętym wizerunku. Mama Ginekolog skutecznie zraziła do siebie większość znajomych, doprowadzając do tego, że obecnie mało kto chce być z nią kojarzony.

Mama Ginekolog nie ma już koleżanek. Tłumaczy, co się stało

Odpisuję, bo ogrom tych pytań - zaczęła. Ja każdą nich bardzo cenię. I każda wniosła bardzo dużo do mojego życia. Po cichu liczę, że ja w ich życie także, ale nie mi oceniać. Niestety myślę, że za bardzo wierzyłam, że to przyjaźń - "zakochałam się" w swoich koleżankach i przeszłam trudny break up. A życie pokazało, że to była relacja z jakimś terminem ważności. Czy, jak już napisałam wprost, to jest szansa, że takich pytań już nie będzie? Bo każda z nas ma ich dość.