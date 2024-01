Mama Ginekolog ze smutkiem wspomina 2023 rok. Żali się, że NIE MA ZNAJOMYCH. "Jedni odeszli, bo nie poszłam za nimi, inni..."

Betty 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Czasem jest w drugą stronę, że ludzie odsuwają się z zazdrości, z zawiści, przez oczernianie i wtedy ludzie zamykają się w czterech ścianach, bo nie ma przyjaznego środowiska. Kilka lat temu wróciłam z zagranicy do Polski i nadal szukam przyjazne środowisko dla siebie i swojej rodziny. Wierzę, że jeszcze go znajdę, ale mam coraz mniej nadziei, bo to co się dzieje w tym kraju to tylko Bóg może pomóc. Ludzie są coraz mniej dobrzy i patriotyczni. I moje życzenie na nowy rok jest taki, aby to się zmieniło na lepsze.