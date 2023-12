Kolejna afera z Mamą Ginekolog. Została posądzona o PLAGIAT. "Jesteśmy mocno ZASKOCZENI"

Mama Ginekolog z pewnością odlicza już do zakończenia roku. Pasmo jej tegorocznych wizerunkowych porażek zaczęło się od obrażenia swoich licznych obserwatorów i zarzucenia im braku chęci udzielenia pomocy przy zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O ile szybko udało jej się wykaraskać z tej wpadki, tak kolejna pozostawiła już po sobie znacznie większy ślad.

Lekarka w przypływie szczerości przyznała się do przyjmowania członków swojej rodziny i najbliższych znajomych poza kolejką . Zupełnie nie spodziewała się, że jej wypowiedź odbije się tak szerokim echem, na dodatek ściągając na szpital, w którym pracuje, konieczność uiszczenia kary pieniężnej . Ostatecznie sama pokryła wszystkie koszty. Medyczna celebrytka bardzo gorzko wspomina wydarzenia sprzed kilku miesięcy.

Mama Ginekolog straciła cenną znajomość

Nicole Sochacki-Wójcicka szybko podniosła się po kryzysie wizerunkowym. Próbowała przykryć skutki afery powrotem do dawnych aktywności w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu regularnie zachęca do odwiedzania swojego sklepu online. Jeden z promowanych przedmiotów wzbudził spore podejrzenia wśród jej obserwatorów.

Czujni internauci zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo proponowanego przez nią białego swetra w paski do tego pochodzącego z kolekcji Emilii Lubańskiej-Jóźwiak . To dokładnie ta "Emilka, która napisała, czy może wpaść na USG", jak relacjonowała Mama Ginekolog. Ubrania posiadają ten sam krój, a różnią się jedynie kolorem . Znajoma celebrytki nie ukrywała sporego zdziwienia zaistniałą sytuacją.

Nie, tym razem to nie jest współpraca. Czekamy na swoją dostawę z dziewiarni. Też jesteśmy mocno zaskoczeni i szczerze to nie wiem, co mam o tym myśleć - napisała w komentarzu udostępnionym na InstaStory.